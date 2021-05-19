22 мая в парке ЦПКиО пройдет фестиваль для волгоградских выпускников

В Волгограде в парке ЦПКиО уже 22 мая состоится масштабный фестиваль OPENDAY FESTIVAL для выпускников. В рамках мероприятия впервые на одной площадке встретятся абитуриенты, студенты и преподаватели. Вчерашним школьникам расскажут о лучших вузах города-героя, студенческой жизни и учебе. Фестиваль начнется после последних звонков в 14:00 и продлится до 23:00.

- Каждый вуз сможет в интерактивной форме рассказать о преимуществах своего университета, а также провести культурную программу и показать студенческую жизнь каждого вуза, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЦПКиО.

На фестивале будут концерты и красочные презентации, подарки от партнёров и ярмарка. Завершит вечер пенная вечеринка.