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Общество19 мая 2021 10:53

22 мая в парке ЦПКиО пройдет фестиваль для волгоградских выпускников

Это первый в городе-герое фестиваль, где встретятся абитуриенты, студенты и преподаватели
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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В Волгограде в парке ЦПКиО уже 22 мая состоится масштабный фестиваль OPENDAY FESTIVAL для выпускников. В рамках мероприятия впервые на одной площадке встретятся абитуриенты, студенты и преподаватели. Вчерашним школьникам расскажут о лучших вузах города-героя, студенческой жизни и учебе. Фестиваль начнется после последних звонков в 14:00 и продлится до 23:00.

- Каждый вуз сможет в интерактивной форме рассказать о преимуществах своего университета, а также провести культурную программу и показать студенческую жизнь каждого вуза, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЦПКиО.

На фестивале будут концерты и красочные презентации, подарки от партнёров и ярмарка. Завершит вечер пенная вечеринка.