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Общество19 мая 2021 10:36

Роспотребнадзор обнаружил в санатории «Волгоград» кишечную палочку

В столовой санаторно-курортного комплекса проводили некачественную уборку
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Санаторий "Волгоград" не прошел проверку Роспотребнадзора

Санаторий "Волгоград" не прошел проверку Роспотребнадзора

Фото: Олег УКЛАДОВ

В столовой санаторно-курортного комплекса «Волгоград» сотрудники регионального Роспотребнадзора выявили бактерии группы кишечной палочки. Хотя специалисты нагрянули в учреждение с проверкой по соблюдению требований, направленных на нераспространение коронавируса. Однако они обнаружили другую проблему. Как сообщили «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, кишечная палочка была обнаружена в отобранных смывах с объектов окружающей среды.

- Это свидетельствует о некачественно проводимых уборках и дезинфекции в помещении столовой. Несоблюдение санитарно-профилактического режима в столовой организации представляет опасность для окружающих в период угрозы распространения заболевания новой коронавирусной инфекции, - добавили в ведомстве.

Выявленные нарушения стали поводом для обращения в суд. Должностное лицо санаторно-курортного комплекса привлекли к административной ответственности. Кировский районный суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.