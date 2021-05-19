Роспотребнадзор обнаружил в санатории «Волгоград» кишечную палочку

Санаторий "Волгоград" не прошел проверку Роспотребнадзора Фото: Олег УКЛАДОВ

В столовой санаторно-курортного комплекса «Волгоград» сотрудники регионального Роспотребнадзора выявили бактерии группы кишечной палочки. Хотя специалисты нагрянули в учреждение с проверкой по соблюдению требований, направленных на нераспространение коронавируса. Однако они обнаружили другую проблему. Как сообщили «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, кишечная палочка была обнаружена в отобранных смывах с объектов окружающей среды.

- Это свидетельствует о некачественно проводимых уборках и дезинфекции в помещении столовой. Несоблюдение санитарно-профилактического режима в столовой организации представляет опасность для окружающих в период угрозы распространения заболевания новой коронавирусной инфекции, - добавили в ведомстве.

Выявленные нарушения стали поводом для обращения в суд. Должностное лицо санаторно-курортного комплекса привлекли к административной ответственности. Кировский районный суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.