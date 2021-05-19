В Волгограде калмык насмерть сбил пешехода

За сутки под колесами автомобилей в Волгоградской области оказались 5 пешеходов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне вечером, 18 мая, в Волгограде произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В 21.33 в Кировском районе 28-летний житель Калмыкии за рулем «ВАЗ-211340» на улице Колосовой сбил 39-летнего пешехода. Как сообщили «КП-Волгоград» в Главном управлении МВД России по Волгоградской области, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте, - добавили в региональном Главке МВД.

Всего за прошедшие сутки в Волгоградской области под колеса автомобилей попали 5 пешеходов, четырех из них доставили с травмами в больницы. Так в Камышинском районе в полночь 49-летний житель Самарской области за рулем «Лады Калина» сбил 58-летнего мужчину. Происшествие случилось на 509 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Пешеход двигался по краю проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в медучреждение. Также пешеходы пострадали в Ворошиловском и Дзержинском районах Волгограда и в Волжском.