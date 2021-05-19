Уехал на работу и пропал: в Волгограде ищут 26-летнего парня с татуировками на руках

Вот уже пятые сутки в Волгограде разыскивают пропавшего 26-летнего мужчину: Владимир Купа ушел из дома 15 мая 2021 года и до сих пор не вернулся. О его местонахождении ничего неизвестно. В полицию обратилась девушка молодого человека. Она рассказала, что утром Владимир собрался на работу на автомойку, но домой так и не вернулся.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в день пропажи на Владимире были синие бриджи, белая футболка, кеды. Из особых пример - татуировки на обеих руках. У него темно-русые волосы и карие глаза, рост около 165 сантиметров, худой.

Сообщить информацию о пропавшем волгоградце можно по телефонам: 112 (экстренные службы), 8-800-700-54-52 (поисковый отряд «Лиза Алерт»).