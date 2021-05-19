Под Волгоградом два друга вынесли с участка пенсионера 3 тонны лома

Фроловский городской суд рассмотрит уголовное дело по статье «Кража» в отношении приятелей 28 и 19 лет: мужчины вынесли с участка 79-летнего пенсионера в общей сложности 3 тонны дома. Преступление совершали несколько месяцев. Известно, что у потерпевшего была земля с недостроенным домом. Там он хранил различный лом цветных и черных металлов. В начале 2021 года количество лома стало уменьшатся. Владелец обратился в полицию.

- Установлено, что в течение двух с половиной месяцев они совершили 16 эпизодов краж, похитив в общей сложности свыше 3 тонн лома, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Обвиняемые находятся в ожидании суда. Каждому грозит по 5 лет тюрьмы.