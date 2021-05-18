В Волгограде установят памятную табличку первому губернатору региона - Шабунину

Иван Шабунин руководил Волгоградской областью с 1991 по 1997 годы.

В Волгограде установят табличку, увековечивающую память первого волгоградского губернатора и почетного гражданина города-героя Ивана Шабунина. Появится она на доме №2 по улице Чуйкова. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии.

- С инициативой об увековечении памяти Шабунина в специальную комиссию обратились представители общественной организации ветеранов пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Идею поддержали и в администрации Центрального района. Принято решение установить памятную табличку на доме, где Иван Петрович жил с 1976 по 2000 год, - уточняют в администрации города.

Напомним, что Иван Шабунин возглавлял Волгоградскую область в первые постсоветские годы - с 1991 по 1997.

ДОСЬЕ «КП»

Иван Петрович Шабунин (9 октября 1935 — 20 сентября 2006) был главой администрации Волгоградской области с 1991 по 1997 годы.

Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями «За трудовые отличия», «За трудовую доблесть». В 2005 году присвоено Звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда».