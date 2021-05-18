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Общество18 мая 2021 17:28

Жара, местами грозы: какая погода будет в Волгограде и области 19 мая

Синоптики прогнозируют небольшое похолодание
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Дождь будет, но не везде. До Волгограда он опять не доберется.

Дождь будет, но не везде. До Волгограда он опять не доберется.

Середина мая в Волгоградской области выдалась на редкость знойной: столбик термометра уже перевалил за тридцатиградусную отметку. Адская жара держится уже неделю. Но в ближайшие сутки, 19 мая, как прогнозируют в Волгоградском Гидрометцентре, у волгоградцев будет передышка: с востока на регион движется циклон, который несет с собой дожди, грозу и долгожданную прохладу.

- Уже ночью с 18 на 19 мая в отдельных районах Волгоградской области пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Во время грозы возможно усиление порывов ветра до шквалистого – 15-20 метров в секунду. При этом температура воздуха снизится ночью до +14...+19 градусов, а в юго-западных районах области даже до +10...+12 градусов. Днем, правда, столбик термометра опять поднимется до +23...+28 градусов, - дают прогноз в волгоградском ЦГМС.

Но порадует прохлада не всех. Например, до Заволжских районов циклон не дойдет: там температура воздуха будет держаться на высоких отметках +29...+33 градуса. Жарко будет и в Волгограде: ночью +15...+17 градуса, днем +24...+26º. В юго-западных районах области чуть прохладнее +17...+22 градуса.