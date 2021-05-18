В Волжском мужчина сжег из мести машину любовницы

Женщина в раз осталась и без мужчины, и без машины. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В полицию Волжского пришла расстроенная 43-летняя женщина, и рассказала, что кто-то сжег ее «Шевроле Лачетти». Причем она даже знает кто. Подозрение пало на ее бывшего сожителя. И впоследствии правоохранители эти подозрения подтвердили.

Началась эта история с того, что жительница Волжского познакомилась в интернете с мужчиной. Переписывались, потом встретились, приглянулись друг другу, и волжанка предложила возлюбленному переехать к ней для совместного проживания. Правда, прожили они недолго. Мужчина, как оказалось, неравнодушен к спиртному. После очередного запоя женщина его и выгнала. Мужик ушел, но затаил обиду.

- 41-летний экс-сожитель, к слову, ранее судимый, уже признался в содеянном. Он рассказал, что решил спалить машину волжанки из мести. Ночью пробрался во двор потерпевшей, налил на капот автомобиля бензин, который предусмотрительно принес с собой и поджег, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

Ущерб составил свыше 320 тысяч рублей. На пиромана уже завели уголовное дело. Грозит ему теперь до 5 лет колонии.