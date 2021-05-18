«Ротор» ушел в отпуск после мучительного сезона в РПЛ

Фото: СК "Ротор"

Волгоградский «Ротор» по завершению сезона в Российской премьер-лиги ушел в отпуск. Долгожданное возвращение команды в элиту российского футбола оказалось мучительным. По итогам игрового года сине-голубые заняли 15-е место и должны в следующем сезоне выступать в ФНЛ. Тем не менее, руководство клуба на собрании на стадионе «Зенит» поблагодарило футболистов, тренерский и административный штаб за игровой год, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора».

После отпуска команда соберется 5 июня. На этот день запланировали углубленное медицинское обследование. Во время межсезонья у «Ротора» состоятся 2 сбора. Где и в какие сроки они состоятся, пока неизвестно. И не ясен состав сине-голубых. У многих нынешних футболистов истекают полноценные или арендные контракты с клубом. Пока загадка, как будет выглядеть «Ротор» в новом сезоне.

Между тем, в четверг, 11 июня, состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, на котором будут рассматривать письмо от «Ротора». Напомним, волгоградский клуб попросил руководство российского футбола рассмотреть законность переноса игры его конкурентов в борьбе на выживание «Уфы» и «Арсенала» в 30-м туре РПЛ.