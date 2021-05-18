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Экономика18 мая 2021 16:14

Волгоградцы набрали кредитов на 264,3 миллиарда рублей

Жители Волгоградской области являются добросовестными плательщиками по ипотеке
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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За первый квартал 2021 года жители Волгоградской области набрали кредитов на 53,7 миллиарда рублей

За первый квартал 2021 года жители Волгоградской области набрали кредитов на 53,7 миллиарда рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области подсчитали общий остаток задолженности у жителей по кредитам. Сумма вышла огромной. Кредитный портфель волгоградцев на 1 апреля 2021 года достиг 264,3 миллиарда рублей, сообщили «КП-Волгоград» в отделении по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка России. За год прирост составит 11,6%.

В первом квартале 2021 года жители региона набрали кредитов на 53,7 миллиарда рублей. Увеличение составило 13,2%, чем годом ранее. А ипотечных кредитов банки выдали на сумму 12,1 миллиарда рублей. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 28,9%. В марте этого года средний срок ипотечных кредитов увеличился с 17,8 до 19,4 года, а процентная ставка снизилась с 8,9% до 7,3%. В региональном отделении ЦБ отмечают, что волгоградцы добросовестно выполняют кредитные обязательства по ипотеке.

- Доля просроченной задолженности в регионе по ипотечным жилищным кредитам остается невысокой - менее 1%, - отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Волгоградской области Дмитрий Каменев.