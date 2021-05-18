Под Волгоградом такси опрокинуло грузовик: есть пострадавшие

Водитель такси получил травмы, его увезли в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Дня не проходит в Волгоградской области без жутких аварий. А в последнее время участились в регионе ДТП с участием машин такси. Вот сегодня, 18 мая, очередное ДТП с таксомотором произошло в Среднеахтубинском районе. Там «ситимобиль» опрокинул грузовик. Таксист в больнице.

Видеозаписью с места ДТП в соцсетях поделились очевидцы. Зрелище не для слабонервных: грузовик рухнул на проезжую часть, частично перегородив дорогу, машина такси разбита вдребезги, а водителю пытаются оказать первую медицинскую помощь неравнодушные свидетели случившегося.

- По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля «Датсун» (такси). Он выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Удар был такой силы, что манипулятор опрокинулся на проезжую часть. Пострадал водитель легковушки, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону,

И предупреждают водителей, что на данный момент движение на этом участке дороги затруднено. На месте еще работают наряды ГИБДД.