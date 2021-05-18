После звонка о минировании в Волгограде эвакуировали училище олимпийского резерва

Сегодня, 18 мая, после анонимного звонка эвакуировали учеников и педагогов училища олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза Родимцева на улице Советской в Центральном районе Волгограда. На место приехали сотрудники правоохранительных органов, приступили к осмотру здания. Опасных предметов в помещении образовательного учреждения не нашли. Инцидент подтвердили в пресс-службе областной администрации.

- В соответствии с инструкциями была произведена эвакуация всех педагогов и детей, находящихся в здании. После проверки учреждения экстренными службами ориентировочно в 13.40-13.50 организация продолжила работу в штатном режиме, - сообщили «КП-Волгоград» в обладминистрации.