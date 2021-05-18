«Я еду домой»: в Волгограде на «ParkSeason Fest» выступит Дмитрий Венгеров

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В Волгограде 29 мая пройдет музыкально-развлекательный фестиваль «ParkSeason Fest». Весь день на сцене, которую установят в Центральном парке культуры и отдыха, будут выступать популярные российские исполнители. Среди них – Дмитрий Венгеров. Волгоградский певец и музыкант объявил о своем участии в фестивале на своей страничке в Instagram.

- Я снова еду домой! В парке ЦПКиО будет здоровенный фестиваль, много крутых артистов (включая меня). Пропускать нельзя, всем быть! - написал Венгеров в социальной сети.

Дмитрий Венгеров уроженец Волгограда. Он закончил Волгоградский социально-педагогический университет по направлению Музыкальное образование. Во время учебы в вузе вместе с еще одной студенткой ВГСПУ Анной Крыльцовой создал группу «Точка G». Также в состав коллектива вошла Мария Карташова. И почти сразу же про трио услышала вся Россия, успех принесла песня «Цветная любовь». Дебютный и последний альбом «Точки G» вышел в 2013 году. Затем коллектив распался. Сейчас Дмитрий Венгеров живет в Москве и продолжает музыкальную карьеру. Он выступает в рок-группе Vo.Da. А декабре прошлого года у волгоградца вышла дебютная сольная песня «Надо». Тогда же он стал финалистом популярного шоу «Голос», войдя в тройку лучших.

Фестиваль «ParkSeason Fest» пройдет в ЦПКиО 29 мая. Кроме Дмитрия Венгерова перед публикой выступят Клава Кока, Ольга Бузова, Rasa, Миша Марвин, Даня Милохин и другие популярные артисты. Осенью состоится вторая часть фестиваля – в ЦПКиО и на «Волгоград Арене».