На стадионе «Темп» в Волгограде построят полосу препятствий

На стадионе «Темп» в Красноармейском районе Волгограда вскоре появится полоса препятствий для тех, кто будет сдавать нормы ГТО и специальное травмобезопасное покрытие на спортплощадке и в секторе прыжков в высоту. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, объявлены конкурсные процедуры на определение подрядчиков, которые выполнят эти работы на территории спортивного комплекса до сентября 2021 года.

Согласно документам, учебно-тренировочный комплекс «Полоса препятствий» будет площадью более 1300 квадратных метров. На ней установят восемь элементов: ров, лабиринт, забор, разрушенные мост и лестница, а также стена с проломами и окоп для стрельбы и метания гранат. Эти работы выполнит один подрядчик. Победитель второго аукциона уложит 1700 кв. метров бесшовного наливного покрытия.

А пока на стадионе ремонтируют фасады четырех корпусов, делают проезды и дорожки. В планах на этот года также обустройство сектора для прыжков в длину и замена входных ворот.