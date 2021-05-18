Узбеков из Волгоградской области вывезет еще один дополнительный поезд

По территории России поезд пройдет без остановок Фото: Алексей БУЛАТОВ

С осени прошлого года было назначено несколько десятков поездов из Волжского в Ташкент для жителей Узбекистана, которые прибыли на заработки в Россию. Из-за коронавируса возвращение мигрантов домой осложнилось. И до сих пор не все узбеки смогли уехать на Родину. Из Волгоградской области уйдет еще один дополнительный поезд. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, рейс №483/484 сообщением Волжский – Ташкент был назначен на 28 мая. Время отправления – 20.50.

- Для оформления билетов пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу, действующую на территории Российской Федерации, и предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство, - отметили в Приволжской железной дороге.

Продажа билетов на дополнительный поезд для граждан Узбекистана уже началась. Железнодорожный транспорт будет состоять из плацкартных вагонов. Стоимость билетов начинается от 11 289 рублей.

По территории России поезд проследует без дополнительных остановок.

Напомним, вывоз граждан Узбекистана из России проводится в рамках существующих международных договоренностей между руководителями двух государств.