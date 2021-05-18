Волгоградцев предупреждают об обмане при покупке авиа и ж/д билетов

Чтобы поездка состоялась, не покупайте билеты на сомнительных сайтах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Начался сезон отпусков, волгоградцы планируют поездки, бронируют гостиницы и покупают билеты. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, участились и случаи обмана при покупке авиа и железнодорожных билетов. Полиция рекомендует не доверять сомнительным сайтам и приобретать билеты на поезд и самолет на официальных ресурсах авиа и транспортных компаний, или в давно зарекомендовавших себя агентствах. Только за последние дни трое волгоградцев лишились денег, поступив иначе.

Так, 36-летняя волгоградка из ТЗР решила купить билет на поезд в Анапу на сайте ticketsrzd.com. После списания с карты 15 тысяч рублей билетов она так и не дождалась. На этом же ресурсе 5,5 тысяч лишилась 58-летняя жительница Дзержинского района. В полиции предупреждают, что ресурс этот никакого отношения к РЖД не имеет, мало того, его могут использовать для сбора паролей и данных кредитных карт.

Еще одна 36-летняя волгоградка решила купить билеты на самолет в Баку, нашла страницу в социальной сети с приличной скидкой. После перевода 54,5 тысяч рублей страницу заблокировали. Женщина осталась ни с чем.

- По указанным фактам возбуждены уголовные дела, принимаются меря по установлению личностей злоумышленников, - сообщали в полиции.