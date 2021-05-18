Ветераны просят завершить реконструкцию мемориала на Мамаевом кургане к 80-летию Победы

В 2020 году на главной высоте России завершилась реставрация монумента «Родина-мать зовет!». Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде проходит Первый всероссийский форум ветеранов. Одним из вопросов повестки стало предложение местного совета о завершении к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне реконструкции мемориального комплекса на Мамаевом кургане и всего музея-заповедника «Сталинградская битва», в состав которого он входит. В своем обращении к участникам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров попросил ветеранов включить это предложение в итоговую резолюцию Форума.

Напомним, Мамаев курган и музей-заповедник находятся в ведении министерства культуры РФ. Уже несколько лет там идет масштабное обновление. В 2020 году на главной высоте России завершилась реставрация монумента «Родина-мать зовет!», на открытие приезжала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Перед этим на Мамаевом кургане отремонтировали Зал Воинской Славы, большой прямоугольный бассейн, подпорную стену и барельеф. Реставрации требуют и другие бетонные скульптуры мемориала, которому более 50 лет, также в планах - организация новых туристических маршрутов и парковых зон.