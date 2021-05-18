В Комсомольском саду Волгограда стартует киносезон

Кино можно посмотреть прямо на траве в парке. Фото: Максим Хмызов

С приходом летнего тепла Комсомольский сад в центре Волгограда вновь открывает сезон полюбившихся горожанам вечерних кинопоказов в парке от автокинотеатра «Победа». Первый фильм проекта «Кино под звездами» волгоградцы смогут посмотреть в четверг, 20 мая 2021 года, начало сеанса в 19.30.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, первой в этом году волгоградцы увидят американскую трагикомедию «Терминал» с Томом Хэнксом в главной роли. По традиции перед кинопоказом в парке горожан ждут конкурсы и викторины, победителям которых подготовил призы волгоградский аэропорт, а также выступление Наили Низаевой.

Посмотреть кино на траве в Комсомольском саду можно совершенно бесплатно. Вечером может быть прохладно, так что захватите теплые пледы, если будет удобно - складной стул. Не забудьте и спрей от комаров.