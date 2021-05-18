В Волгограде в массовом ДТП пострадали 3 человека

Накануне в авариях пострадали 5 жителей Волгоградской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне днем, 17 мая, в Волгограде столкнулись сразу 3 автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 13.50 в Ворошиловском районе напротив дома №106 по улице Базисной, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 56-летний водитель за рулем микроавтобуса «Citroen Jumper» не выдержал безопасную дистанцию и въехал в «Hyundai Solaris», который двигался в попутном направлении. От удара легковушку отбросило на впереди стоящую «Ниву». В результате аварии пострадали 3 человека. В больницу увезли пассажиров «Citroen» 61, 72 и 42 лет.

Еще накануне в ДТП пострадали пешеходы. В Дзержинском районе Волгограда 23-летний парень на «Chevrolet Lacetti» наехал во дворе дома №35 по улице Симонова на 72-летнюю пенсионерку. А в Волжском 51-летняя женщина-водитель за рулем «Hyundai Solaris» на парковке на улице Пушкина, 12 при движении задним ходом сбила 78-летнюю волжанку. Пострадавших пешеходов доставили в медучреждения.