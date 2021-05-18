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Общество18 мая 2021 10:44

Путепровод на 3-й Продольной в Волгограде отремонтируют без перекрытия дорог

Администрация Волгограда ищет подрядную организацию для разработки проектной документации
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Начнется ремонт не ранее 2022 года.

Начнется ремонт не ранее 2022 года.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Администрация Волгограда решила отремонтировать путепровод №6 на Третьей продольной магистрали, который проходит над улицей Ангарской в Дзержинском районе. Как сообщает «КП-Волгоград», на сайте госзакупок администрация города объявила аукцион по отбору подрядчика, который за 2 миллиона рублей разработает проектно-сметную документацию. Оплатят работы за счет субсидии из бюджета Волгоградской области.

Согласно условиям заказчика - МУ «Комдорстрой», подрядчик должен завершить разработку документации до 20 декабря 2021 года. То есть ремонт самого путепровода начнется не ранее следующей весны.

Длина шестиполосного путепровода Третьей продольной магистрали над улицей Ангарской – 96,2 метра. Перед началом работ проектировщики должны будут обследовать элементы конструкций путепровода и составить ведомость дефектов, по итогам которой составят перечень необходимых работ и всю необходимую для этого документацию с последующим ее согласованием. При этом обязательным условием значится экономия материалов, топлива и энергии, а также времени на проведение ремонта. Среди прочего подрядчик должен будет детально проработать схему организации движения, чтобы ремонт шел без остановки транспортного потока.

Выберут подрядчика 28 мая.