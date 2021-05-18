В районной больнице Волгоградской области вандалы повредили вертолетную площадку

В Урюпинске сломали ориентир для вертолета санитарной авиации. Фото: Администрация Волгоградской области.

В городе Урюпинск Волгоградской области кому-то не понравилась вертолетная площадка на территории Центральной районной больницы. В ночь с 16 на 17 мая вандалы сломали ветроуказатель рядом с зоной для приземления санитарной авиации. Как сообщили «КП-Волгоград» в Урюпинской ЦРБ, это оборудование является ориентиром воздушного транспорта, который эвакуирует пациентов в тяжелом состоянии из районной больницы в медучреждения области.

В Урюпинской ЦРБ отмечают, что из-за действий вандалов под угрозу были поставлены жизни тяжелых стационарных больных. Свидетелей инцидента или граждан, которые обладают информацией о произошедшем, просят сообщить в администрацию ЦРБ.

Отметим, вертолетная площадка для санитарной авиации на территории Урюпинской Центральной районной больнице была открыта в прошлом году.