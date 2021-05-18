В Волгограде двое подростков и 19-летний рецидивист ограбили прохожего

В Волгограде ночью 17 мая 27-летний мужчина стал жертвой уличных грабителей – 19-летнего рецидивиста и подростков 15 и 16 лет. Преступление произошло в Дзержинском районе на улице 51-й Гвардейской. Потерпевший находился рядом с магазином, когда к нему подошли незнакомцы и потребовали отдать деньги, ценные вещи. В итоге он остался без телефона и 25 тысяч рублей. После случившегося мужчина сразу же пошел в полицию и подробно обо всем рассказал.

- Своевременное обращение в полицию позволило сотрудникам ППС задержать подозреваемых в грабеже по горячим следам. Задержанные сознались в содеянном, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Похищенное вернули владельцу, а материалы передали в следственные органы. Проводится проверка.