В Волжском новую часть города на сутки оставят без воды

Волжан просят запастись водой. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В Волжском сразу несколько микрорайонов останутся без воды на сутки. 26 мая холодную воду отключат в новой части города. Как поясняют в мэрии Волжского, на этот день Горводоканал запланировал проведение ремонтных работ.

Как уточняют в МУП «Водоканал», без холодного водоснабжения с 9.00 26 мая до 5.00 27 мая останется часть города от улицы Пионерской до улицы Медведева, также не будет воды в поселках Металлург I и Металлург II, Киляковка и микрорайоне Южный.

- Будут проведены плановые работы по обновлению оборудования. В этот день мы планируем заменить две головные задвижки на насосной станции 4-го подъема, - поясняет директор МУП «Водоканал» Юрий Орлов. - Кроме того, данные работы связаны и с организацией своевременного подключения нового трубопровода, который монтируют в рамках программы БРИКС (Напомним, что Волжский вошел в число городов России, которые участвуют в проекте, направленном на модернизацию городских водопроводных сетей).

Городские службы приносят извинения за вынужденные временные неудобства, и просят волжан запастись водой. При этом отмечают, что на время отключения в соцучреждения воду будут подвозить водовозами по предварительному запросу.

ВАЖНО

Школы, которые оказались в зоне отключения в этот день – 26 мая - будут работать в дистанционном режиме (в этот список попали школы №№ 6, 9, 12, 17, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, кадетская илицей №1).

Дошкольные учреждения №№ 2, 3, 5, 8, 18, 48, 54, 65, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 88, 89, 92, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112 и 113 тоже работать не будут. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в этот день не взимается.

Не будут проходить занятия и во дворце творчества «Русинка».