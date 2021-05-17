В Волгоградской области два поселка закрыли на карантин по бешенству

Не проходит и месяца, чтобы на территории Волгоградской области не фиксировали новых случаев бешенства. Вот сегодня на карантин закрыли еще два населенных пункта. В частности, очаги бешенства выявлены в Новониколаевском и Старополтавском районах.

Возбудитель опасного заболевания обнаружен в Двойновском сельском поселении и в Салтовском сельском поселении.

Оба поселка уже закрыли на карантин. А это значит, что в течение ближайших 14 дней в поселках будут работать ветеринарные службы. За это время они должны обойти все домовладения и проверить, нет ли среди других животных с типичными для бешенства симптомами.

Напомним, что бешенство – смертельно опасное заболевание для человека. От него нет лекарств, есть только вакцина, которую укушенному человеку необходимо сделать как можно быстрее, чтобы предотвратить риск необратимого развития болезни. В Волгоградской области, к слову за последний год уже умерло несколько человек от бешенства, в том числе и 8-летняя девочка.