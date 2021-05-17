В больнице №15 Волгограда сменился главврач

Фото облздрава.

В «Клинической больнице скорой медицинской помощи №15», расположенной в Красноармейском районе Волгограда, сменился главный врач. Сегодня, 17 мая к обязанностям руководителя медучреждения приступил Анатолий Калмыков.

Напомним, что за последние годы в больнице №15 провели масштабную реконструкцию, здание полностью обновили, привели в порядок прилегающую территорию. В планах на этот год – ремонт стационара, новые операционные, новое оборудование. Вот и руководитель теперь в учреждении новый. Известно, что Калмыков является «Заслуженным медработником РФ», и в последние годы возглавлял медслужбу Центрального военного округа.

- Анатолий Анатольевич родом из Волгограда. Здесь же окончил медуниверситет, после чего завершал обучение при Саратовском мединституте. С отличием окончил интернатуру по специальности «Хирургия»Полковник медицинской службы, кандидат медицинских наук. Награжден орденом «Мужества», медалями «За отвагу», «За спасение погибавших», знаком отличия «За безупречную службу XX лет», благодарность Президента, грамотой Президента РФ, именными часами Президентом Российской Федерации и 17 медалями Министерства Обороны и наградными знаками, ценными подарками. Его кандидатура утверждена на должность главврача больницы №15 экспертным советом по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения, -уточняют в облздраве.