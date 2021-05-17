Большинство самозанятых волгоградцев работают репетиторами и наводят красоту

В Волгоградской области 31 тысяча самозанятых. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2021 года зарегистрировались в качестве самозанятых почти 10 тысяч жителей Волгоградской области. Всего в регионе более 31 тысячи человек платят налог на профессиональный доход. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете экономической политики и развития, в области отмечается рекордный за все время действия нового налогового режима рост количества самозанятых. Чаще всего ими становятся репетиторы, парикмахеры, косметологи и другие сотрудники индустрии красоты и здоровья. Немало самозанятых и среди грузоперевозчиков и работающих в сельском хозяйстве.

- За полтора года Волгоградской области фактически удалось выполнить четырехлетний план по вовлечению граждан в самозанятость, - отмечают в комитете.

Новый налоговый режим позволяет работать легально и платить государству минимальный налог в размере 4 - 6%. Кроме того, самозанятые в ковидное время могут рассчитывать на господдержку. Проконсультироваться, получить микрозайм на развитие или пройти обучение самозанятые волгоградцы могут в центрах «Мой бизнес».