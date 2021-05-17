Концерт, парад, салют: в Камышине отметят 105-летие Алексея Маресьева

Начнется праздник с возложения цветов у памятника Маресьеву. Фото администрации ВО.

20 мая в Камышине Волгоградской области - на малой родине легендарного летчика Алексея Маресьева - будут отмечать 105 лет со дня его рождения. Будут и концерт, и салют, и еще много интересного. Сегодня опубликовали полную программу праздничных мероприятий – что, где и во сколько.

Итак, начнется празднование 20 мая в 10.00 с возложения цветов и митинга у памятника Алексею Маресьеву.

- После возложения цветов будет торжественный парад роты Почётного караула Мамаева Кургана, воинских подразделений Камышинского гарнизона, учащихся кадетских классов, юнармейцев. Совпровождать церемонию будет выступление военного оркестра 56-й десантно-штурмовой бригады, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

В 17.00 на набережной Камышина начнется военно-патриотическая акция «Служба по контракту — твой выбор!».

- Будут показательные выступления десантников, полевая кухня, выставка военной техники, концертные номера от ВИА «Белые купола» 56-й бригады, - перечисляют в администрации.

В 19.00 – там же на Набережной пройдет концерт. На главной сцене будут выступать творческие коллективы города и области, а также ВИА «Голубые береты».

В 22.00 – праздничный салют над Волгой.