В Волгоградском областном суде Громаде не смягчили наказание за взятки

Экс-чиновнику не смягчили наказание. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Адвокат приговоренного к трем годам колонии строгого режима бывшего заместителя главы Фроловского района Волгоградской области Петра Громады не смог скостить ему срок. Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона, Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию в отношении взяточника и оставил приговор без изменения.

- Посчитав назначенное наказание излишне суровым, защитник осужденного обжаловал приговор. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения, - сообщили в ведомстве.

Как установил суд, Петр Громада в сговоре с подчиненными содействовал предпринимателю в заключении госконтрактов на строительство и ремонт. Откат за легкое подписание актов приемки работ и ускорение процесса оплаты составлял 10% от суммы договора. Так, на медкабинетах в школах, ФАПах и домах культуры экс-чиновник «заработал» 391 тысячу рублей. Помимо трех лет тюрьмы, Громаде присудили аналогичный штраф и запрет на госслужбу на 2 года.

- Приговор суда в отношении Громады вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении двух других участников преступной группы выделено в отдельное производство и находится на завершающей стадии расследования, - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.