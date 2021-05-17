Осторожно, мошенники: волгоградцам обещают в мае выплатить «школьные» пособия

В последнее время интернет-мошенники буквально атакуют волгоградцев. Под различными предлогами выманивают деньги и данныем банковских карт. Вот сейчас волгоградцам стали приходить письма, якобы из Пенсионного фонда, где сообщается, что «школьные» пособия им могут выплатить уже в мае. «Не верьте, это аферисты», - предупреждают в волгоградском отделении Пенсионного фонда.

Напомним, что 21 апреля в своем послании собранию Владимир Путин анонсировал новые выплаты семьям, в которых воспитываются дети школьного возраста. На каждого школьника к учебному году обещают дать по 10 тысяч рублей. Эти деньги запланированы для выплат в середине августа. Но мошенники обещают волгоградцам выдать их уже в мае.

- Людям приходят письма (причем дизайн оформления их очень похож на дизайн портала Госуслуг), в которых обещают выплатить пособия школьникам уже сейчас. При этому внутри письма сождержаться ссылки, которые предполагают кражу персональных данных, - поясняют суть аферы в региональном ПФ.

И напоминают, что Пенсионный фонд никогда не запрашивает данные банковских карт!

- Все сведения, необходимые ПФР для перечисления выплат, имеются в распоряжении ведомства. Либо реквизиты указывает человек непосредственно в заявлении. Так что не переходите по по сомнительным ссылкам, и ни в коем случае не сообщайте реквизиты своих документов третьим лицам, - акцентируют внимание волгоградцев в ПФР.

Отметим, что всю необходимую информацию по выплатам опубликуют позднее на официальном сайте ПФР и на сайте Госуслуг.