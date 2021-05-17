В Волгоградской области 22 мая запретят продавать алкоголь

Полки в магазинах 22 мая будут недоступны для покупателей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В субботу, 22 мая 2021 года, в магазинах Волгограда, Волжского и других населенных пунктов Волгоградской области будет действовать полный запрет на продажу алкоголя и пива. Запретят продавать спиртное из-за последнего звонка, который пройдет в этот день у школьников региона. Еще один день «сухого закона» будет через неделю – в День защиты детей, 1 июня.

Как сообщает «КП-Волгоград» 22 мая 2021 не будут продавать алкоголь в розницу в любом виде на всей территории Волгоградской области, начиная с раннего утра и до закрытия магазинов поздним вечером. Обычно супермаркеты размещают объявления с напоминанием о грядущих ограничениях заранее, чтобы покупатели смогли приобрести «запретный» товар с градусом накануне школьного праздника. Заведений общепита запрет не касается. Однако в расположенных на набережной Волгограда кафе и ресторанах в день последнего звонка также обычно не подают крепких спиртных напитков – все ради того, чтобы избежать в центре «пьяных бантиков», разомлевших на жаре.

Напомним, согласно закону Волгоградской области №17-ОД от 15.03.2019 года продажа алкоголя в розницу под запретом на все «детские» праздники. В списке не только День знаний, День защиты детей и последний звонок, но и День молодежи.