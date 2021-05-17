За два года в ЦАОПах рак выявили у 2,8 тысяч волгоградцев

Фото администрации ВО.

С открытием центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Волгоградской области увеличилось число обследованных на рак пациентов. По данным облздрава, начиная с 2019 года онкологию нашли у 2,8 тысячи волгоградцев. Радует, что у 61% из этих людей, болезнь выявили на ранней стадии.

Сейчас в регионе действуют уже 10 ЦАОПов, из них семь — в Волгограде, по одному — в Волжском, Михайловке и Камышине. За два последних года в них обследовали уже более 40 тысяч человек. И почти у каждого 14-го обследованного выявили злокачественные новообразования.

- В дневных стационарах ЦАОПов региона лечение получили 2839 пациентов, в 2021 году — 834, - приводят цирфы в облздраве.

Только с начала 2021 года в центры впервые направили на обследование 3,4 тысячи волгоградцев, у 889-ти выявили онкологию. Часть из них продолжили лечение в самих ЦАОПах, часть - Волгоградском областном онкологическом диспенсере.

- Благодаря такому механизму работы удалось охватить обследованием большее количество людей и выявить заболевание на ранней стадии, соответственно оперативно назначить лечение и минимизировать последствия, - добавляют в региональном комитете здравоохранения.

Напомним, что в 2021 году в регионе заработают еще четыре ЦАОПа - в Волгограде, Калаче-на-Дону, Урюпинске, Палласовке. Итого их станет 14.

- Все центры оборудованы УЗИ-аппаратами экспертного класса, маммографами, эндоскопическими комплексами, рентген-аппаратами и компьютерными томографами, - отмечают в облздраве.