На Центральном рынке Волгограда продавали немаркированную рыбу

За выходные полицейские выявили 9 фактов браконьерства Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области в рамках мероприятия «Путина» полицейские задерживают браконьеров. За прошедшие выходные стражи порядка зафиксировали 9 фактов незаконной ловли рыбы, а также ее продажи. Точку, где открыто торговали немаркированной продукцией, прикрыли на Центральном рынке города-героя: там нашли порядка 25 кило рыбной продукции. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областного Главка.

В торговых точках Городищенского района оперативники УЭБиПК обнаружили более 85 кило немаркированного товара. По всем фактам проводятся проверки.

Помимо этого, в Светлоярском районе задержали 32-летнего браконьера, перевозившего незаконно добытую рыбу в «десятке». Мужчина пояснил, что случайно нашел 18 особей стерляди и 43 особи рыбы частиковых видов. Попались рыбаки из Советского, Новониколаевского, Котельниковского, Чернышковского, Николаевского и Иловлинского районов. У всех изъяли сети и другие орудия лова. Мужчинам грозит до двух лет тюрьмы.