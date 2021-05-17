Волгоградец может лишиться прав за езду на тонированном «ВАЗе» с мигалками

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

По Волгограду разъезжал «ВАЗ-2115» с полностью затонированными стеклами и мигалкой. А так кататься нельзя. Необычный автомобиль во время патрулирования остановили инспекторы ДПС. За рулем был 24-летний житель Волгограда. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, машина была оборудована устройством для подачи специального светового сигнала без соответствующего разрешения. Также нарушала технический регламент светопропускаемость стекол. Окна отечественной легковушки были чернее ночи.

Водителю пришлось открутить установленные мигалки, которые теперь у него могут конфисковать. Полицейские в отношении него составили административный протокол, а также возбудили дело об административном правонарушении. Волгоградцу грозит штраф, а также лишение прав до полутора лет.