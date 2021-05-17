Первый инцидент на точке сбора подписей за референдум произошел в Волгограде

Волонтерам пришлось вызвать полицию. Фото: Евгения ГУСЕВА

В прошедшее воскресенье в Волгограде и других городах и поселках области активно собирали подписи в поддержку референдума о времени 2021. Не обошлось и без эксцессов. На точку сбора подписей в Центральном районе пришел молодой человек без паспорта. Парень решил, что водительского удостоверения достаточно для того, чтобы оставить автограф в бланке подписного листа. Как сообщили в своей группе в вКонтакте сторонники волгоградского времени, парень ругался матом, сыпал угрозами и пытался вырвать у волонтера планшет с бланками, а потом даже сбегал за паспортом. Его поведение породило сомнение в адекватности и подозрение в провокации. Пришлось активистам вызывать полицию.

- По приезду полиции бравада у молодого человека тут же куда-то делась. Через час беседы с полицейскими за ним пришла мама, люди в форме сжалились и отпустили борца «неизвестно за что», - сообщают члены инициативной группы в поддержку второго референдума.

При этом активисты подчеркивают, что действуют исключительно в рамках закона о референдуме Волгоградской области. В то же время сторонники московского времени призывают к провокациям, опасаясь того, что референдум все же состоится и опровергнет результаты прошлогоднего опроса. Плюс к этому они затребовали лингвистической и правовой экспертизы вопроса референдума.

На сегодня в Волгограде, Волжском, Михайловке и Средней Ахтубе работают более десяти точек сбора подписей в поддержку проведения референдума о времени 2021. В выходные волонтеры работали в Калаче и Городище. С каждым днем пунктов все больше (адреса, время работы).