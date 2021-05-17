Появилось видео жесткой аварии в центре Волгограда: водитель в больнице

16 мая в 17:26 часов в Центральном районе Волгограда на улице Невской не поделили дорогу «Киа Рио» и «Мерседес Бенц». 32-летний водитель попал в больнице с серьезными травмами. Появилось и видео с камер наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как у дома №2 летевший со стороны улицы Мира в сторону Невской 34-летний водитель «Мерседеса» на полной скорости врезался в другую иномарку.

- При включении разрешающего сигнала светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Киа Рио» под управлением 32-летнего водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. По факту аварии проводится проверка.