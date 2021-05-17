Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгоградской области установилась аномальная жара. Столбики термометров днем держатся на отметках выше 30 градусов. При этом дует сильный ветер. Такая погода опасна увеличением числа ландшафтных пожаров, огонь может распространиться и на жилые массивы. С 18 мая в Волгоградской области вводится особый противопожарный режим. Такое решение принял губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании, сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона.

- Уже сейчас мы наблюдаем начало сезонного осложнения пожароопасной обстановки. В последние дни регистрируется до 15 и более возгораний в сутки: в 3-5 раз больше, чем неделю назад. В целом с начала года в Волгоградской области зарегистрировано уже более двух тысяч ландшафтных пожаров и возгораний, а также четыре лесных пожара, - отметил глава области.

Многие пожары возникают из-за человеческого фактора и грубых нарушений обращения с огнем. С открытием дачного сезона случаи пожаров и возгораний, в том числе приводящие к гибели людей, ущербу здоровью и имуществу, участились и в садовых товариществах.

В рамках особого противопожарного режима с 18 мая гражданам запрещается посещать леса, а также проезжать на машинах в лесные массивы. Это не распространяется только на те категории волгоградцев, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в зеленых зонах. Также запрещается разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ. Во время особого противопожарного режима за нарушения безопасности сумма штрафов возрастает в 2 раза.