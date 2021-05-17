Под Волгоградом в столкновении «ВАЗа» и «Фольксвагена» погибла 23-летняя девушка

Еще два человека попали в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Это вторая смертельная авария в Волгоградской области за 16 мая: первая произошла в Новоаннинском районе, там погибло два человека. Во второй скончалась 23-летняя девушка. Это случилось в результате столкновения «ВАЗа» и «Фольксвагена Тигуан». Известно, что в три часа дня отечественная легковушка, за рулем которой находился 23-летний водитель, ехала со стороны Волгограда в направлении Камышина.

- Водитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением 56-летнего водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге молодая пассажирка «ВАЗа» погибла, а сам виновник аварии и 56-летняя женщина из иномарки попали в больницу с травмами.