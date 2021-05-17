Волгоградцу на корпоративе проломили череп

8 лет тюрьмы грозит 40-летнему жителю Волгограда за инцидент на корпоративе: неадекватный мужчина из-за мелкой ссоры ударил коллегу по голове бутылкой и чуть не убил его. Это случилось 15 мая в Дзержинском районе. Сотрудники одной организации встретились на мероприятии, выпили. В итоге 55-летний волгоградец поругался с приятелем. Ссора не ограничилась словесной перепалкой.

- 40-летний коллега в ходе ссоры нанес мужчине удар бутылкой по голове и скрылся с места происшествия. с тяжелыми травмами. Медики диагностировали у 55-летнего мужчины перелом свода черепа и ушиб головного мозга, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Волгоградца поймали, возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование.