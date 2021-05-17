Волгоградский Harat's Pub оштрафовали за работу после одиннадцати ночи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 17 мая, Ворошиловский районный суд Волгограда оштрафовал ООО «Поволжский Паб», известный среди горожан как Harat's Pub, на 50 тысяч рублей за работу после одиннадцати ночи. На работе допоздна популярное заведение уличили еще 26 марта. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Согласно прошлогоднему постановлению губернатора региона, связанному с коронавирусной пандемией, пивной паб на Комсомольской может работать до 23:00. Такая же информация указана на официальном сайте. Однако заведение работало дольше.

- Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке, - рассказали в пресс-службе судов.

Отметим, что владельцы ресторанного бизнеса давно просят волгоградского губернатора пересмотреть ограничения и разрешить работать допоздна, ведь иначе бизнес попросту загибается. Но пока предпринимателей из сферы ресторанного бизнеса никто не слышит.