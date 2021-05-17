В Волгограде на улице Мира скоро закончат ремонт провалившегося асфальта

Фото: "Концессии тесплоснабжения".

Асфальт на улице Мира в центре Волгограда провалился 13 мая – не выдержали старые металлические балки, которые держали плиты тепловой камеры. Дорогу закрыли для машин, а открыть обещали через пару дней. Однако работы немного затянулись. Сегодня, 17 мая, коммунальщики завершили основной объем: вычистили канал, заменили кирпичную кладку, смонтировали новые балки и железобетонные плиты. Но пока на месте провала - яма. В ближайшее время восстановят сам асфальт. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе «Концессий теплоснабжения».

- Произведут отсыпку и трамбовку песчаной подушки, восстановят щебеночное основание, а затем асфальтобетонное полотно с устройством двух слоев покрытия, - пояснили в организации.

Фото: "Концессии тесплоснабжения".

Пока автомобилисты объезжают ремонтируемый участок, так как поезд по Пушкина и между Володарского и Ленина пока невозможен.

Отметим, что конструкции, вышедшие из строя, были установлены 40 лет назад. Сами инженерные сети не повредились.