Волгоградца оштрафовали за слив отходов у СНТ

Жителя Волгоградской области оштрафовали за нарушение санитарных норм при вывозе отходов: мужчина на своем ассенизаторе слил токсичные вещества на почву рядом с СНТ «Птицевод» в Городищенском районе. При этом знал, что жидкие бытовые отходы утилизируют строго в специальных местах, где их можно обезвредить и переработать.

Региональный Роспотребнадзор провел административное расследование. Нашлись доказательства, что волгоградец действительно вывез отходы из бассейна, но не довез до сливной станции.

- В связи с выявленными нарушениями постановлением Центрального районного суда гражданин привлечен к административной с назначением наказания в виде административного штрафа, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе надзорного ведомства.