«Ротор» сыграл вничью с «Рубином» и заработал шанс остаться в РПЛ

Фото СК "Ротор".

Решающий матч между «Ротором» и «Рубином» завершился ничьей: матч 30-го тура Премьер-лиги закончился со счетом 1:1. И у сине-голубых появился шанс остаться в РПЛ. На данную минуту все будет зависеть от того, как сыграют между собой «Арсенал» и «Уфа».

Игроки «Ротора» сегодня были хороши, как никогда: боролись, старались, хоть и делали много ошибок. Их соперник тоже ошибался. Именно ошибка казанского футболиста Старфельта, который сыграл рукой у ворот, и привела к первому голу в этом матче. Бразильский полузащитник сине-голубых Фламарион успешно использовал назначенный в ворота "Рубина" пенальти и забил свой четвертый гол в этом сезоне.

Победа была очень близка. Но нет. Уже по какой-то печальной традиции, «Ротор» вновь пропустил на последних минутах. На 90-й минуте ответный гол забил волгоградцам Деспотович, и тоже с пенальти. Счет сравнялся.

Сине-голубые закончили этот сезон с 22-мя очками в своем активе. Этот результат позволил "Ротору" подняться на 14-ю строчку турнирной таблицы. Таким образом, у волгоградцев появился шанс остаться в РПЛ. Правда, для этого «Арсенал» должен выиграть у «Уфы», а их встречу отложили из-за адской жары, которая сейчас установилась в Уфе. Ждем финала.