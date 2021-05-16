Стало известно, когда в Волгограде пойдет на спад аномальная жара

В Волгограде и области в середине мая установилась рекордно жаркая погода. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В середине мая в Волгограде установилась летняя погода: на смену дождям пришла буквально адская жара. Столбик термометра в Волгоградской области перешагнул тридцатиградусный рубеж, а местами поднялся до +32 градусов. И волгоградцы уже взмолились о пощаде, заглядывая в небо в ожидании туч. И вот хорошая новость от синоптиков: через пару дней в регионе жара спадет. Если точнее, к 19 мая, до Волгоградской области доберется с востока циклон, который принесет с собой прохладу и дожди.

Если верить прогнозам синоптиков, то уже в среду столбик термометра опуститься до +24 градусов, а в ночь с 19 на 20 мая и вовсе похолодает до +13 градусов. А еще почти повсеместно по области пройдут дожди, местами небольшие, а местами даже с грозой.

Но это будет для волгоградцев лишь передышка. Порадует прохлада недолго. Уже 21 мая температура воздуха опять прогреется до тридцати и выше градусов. К выходным установится достаточно комфортная погода: +24-26 градусов, переменная облачность и без осадков.