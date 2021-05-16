Иван Кокорин о Волгограде: «Энергетически сильное место и фантастические люди»

Актер признался, что у него мурашки по коже, когда он поднимается на Мамаев курган. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Три дня в Волгограде проходил кинофорум «Сталинградская сирень». Фестиваль проводится уже в восьмой раз. Вместе с коллегами Александром Тютрюмовым, Юрией Назаровым и Игорем Ливановым и Ириной Лачиной, приехал в Волгоград на форум и актер Иван Кокорин. После посещения Мамаева кургана он едва сдерживал эмоции.

«Все, что связано с войной, надо чтить и уважать, как можно больше правды говорить о ней, передавать следующим поколениям. Волгоград — это город, который испытал на себе столько боли, это знаковое место. У меня мурашки бегут, когда поднимаюсь на Мамаев курган. Это такой человеческий подвиг, не дай Бог такое пережить никому. Низкий поклон и тишина внутри. Уважение, что несмотря ни на что, мы выиграли эту войну. Мы должны сюда приезжать, тихо стоять, думать о нашей жизни, чтить подвиг этих людей и говорить им спасибо», - сказал Иван Кокорин.

Сегодня фестиваль подошел к концу. Уезжая из Волгограда Кокорин написал в своем инстаграме – «Волгоград – очень сильное энергетическое место. Фантастические люди земля, которая много вынесла на себе: горе, радость, лишения, любовь. Пусть не будет никогда войны. Ведь человек рождён для любви».