Под Волгоградом водоемы начали обрабатывать от комаров и клещей

Фото администрации ВО.

В Волгоградскую область после зимы сразу пришло лето. Пришло вместе с жарой, а заодно и с комарами и клещами, которые под теплым солнышком сейчас активно размножаются и уже не дают жизни волгоградцам. Поэтому уже сегодня специалисты приступили к дезинсекции волгоградских водоемов. Как уточняют в облздраве, всего предстоит обработать 161 водный объект и прибрежную растительность.

- В Волгограде от комаров и клещей обработают 131 водоем, в Волжском дезинсекция пройдет на 5 акваториях. Особое внимание — острову Сарпинскому, где работы выполнят на 25 озёрах и ериках, - уточняют в региональном комитете здравоохранения.

«Диванных экспертов», которые сами боятся и других пугают «химической обработкой» в облздраве успокаивают: все микробиологические и инсектицидные средства современные и согласованы с Роспотребнадзором.

- Дезинсекционная обработка от кровососущих насекомых пройдёт в несколько этапов до сентября текущего года. Всего в Волгоградской области будут охвачены более четырёх тысяч гектаров водных объектов и прибрежных зон, - добавляют в облздраве.

И акцентируют внимание на том, что первая обработка уже началась: ведется она в местах массового скопления людей, рекреационных зонах и туристических маршрутах

- Накануне майских праздников уже обработали 25 гектаров территории Мамаева кургана. Сейчас предписания провести эту процедуру выдали руководству летних оздоровительных лагерей, турбаз и органам местного самоуправления, - отмечают в комитете.

Говорят, такая дезинсекция необходима, чтобы предотвратить вспышки инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются кровососущие насекомые. Отметим, что такая

профилактические мероприятия необходимы, чтобы акарицидная обработка проводятся в Волгограде и области каждый год. Все работы согласованы с региональным управлением Роспотребнадзора и энтомологами Центра гигиены и эпидемиологии.