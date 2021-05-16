На севере Волгограда водитель иномарки сбил подростка

В Волгограде 15-летняя девчонка так торопилась, что вместо того, чтобы попасть на другую сторону дороги, попала в больницу. Да, ее сбила машина. Случилось это в Тракторозаводском районе Волгограда вчера, 15 мая примерно в 11.40 по местному времени.

- 15-летняя девочка напротив дома №9 по улице Кропоткина переходила дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. 50-летний водитель «Киа Рио» в этот момент как раз ехал по этой дороге в сторону улицы Николая Отрады. Он попытался избежать наезда, но все –таки девочка оказалась под колесами. К счастью, удар был не сильный. Подросток жива, но с травмами ее госпитализировали, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Напомним, 15 мая произошло еще одно ДТП с участием ребенка: в центре Волгограда «Форд» на скорости влетел в припаркованный у обочины «Рено Дастер». Машина от удара перевернулась, при этом сам виновник аварии не пострадал, а вот женщину и 5-летнюю девочку из «Рено» увезли в больницу.