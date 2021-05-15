В понедельник оставят без света жителей пяти районов Волгограда

Электричества в домах не будет 8 - 9 часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжаются ежедневные плановые отключения электричества. И ближайший понедельник исключением не станет. В этот день в течение 8 или 9 часов останутся с неработающими электроприборами и потекшими в жару холодильниками жители сразу пяти районов города, правда, не полностью, а частично. Однако в списке есть котельные, школа и детсады, которые из-за этого не смогут работать. Как сообщили «КП-Волгоград» в РСО, в графике отключения электричества в Волгограде на 17 мая 2021 года значатся жилые массивы Тракторозаводского, Дзержинского, Советского, Кировского и Красноармейского районов.

На Тракторном сидеть без света с 10 до 17 часов 17 мая 2021 придется жителям Спартановки. В графике адреса на улицах Богомольца, 1, 3а (детсад), 5, Н. Отрады, 13.

В Советском районе в понедельник с 9 до 17.00 обесточат дома на улицах: Вешенская, 2-30, 2а, 12а, 24а, 30а, 3-11, 15-33, 29а,11а,19а; Даугавская, 5а (школа), 7 (детсад), 9, 11, 13, 15; Морозовская, 3-33, 13а, 29а, 10-26, 14а, 16а, 22/1; Суровикинская, 9а.

Также с 9 утра до 17 часов в понедельник, 17 мая 2021, не будет электроэнергии в Красноармейском районе по адресам: Ботаническая, 1а, 1-5, 4-16, 24-34, Ботанический тупик, 1-7; Вычегодская, 3-9, 2а, 2-10, Красных Зорь, 1-11, 4-18, Куликовская, 9 (детсад); Лазоревая, 19-43 плюс котельная №1351; Минская, 1-19, 2-42а, 21-25; Симферопольская, 1-21, 2-22, Тушинская, 20, 22, переулки Шамбрунский, 2а-12; Никольский, 1-27, 2-24а.

В Кировском районе 17 мая также с 9.00 до 17.00 отключат электроснабжение жителям домов на улицах Зоологическая, 6-14, Короленко, 1а-27а, Красноуфимская, 1-21, 4-32, Омская, 8, 9, а также в переулках Короленко, 15-41, 38-40, Короленко-I, 1-5а, 8 и Короленко-II, 3-7.

И в Дзержинском районе Волгограда в начале следующей недели останутся с теплыми холодильниками и неработающими электроприборами жители домов на улицах Землячки, №64, 66, 66а, 68; 8-й Воздушной Армии, 52, 52а (полиция) и ЦТП-35.

Также на следующей неделе начнутся очередные отключения горячей воды в четырех районах Волгограда (список адресов).