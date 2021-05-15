На следующей неделе отключат горячую воду в четырех районах Волгограда

Без горячей воды останутся жители сотни домов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Волгограде только лето началось, а «Концессии теплоснабжения» уже готовятся к следующему отопительному сезону. Пока идут испытания теплосетей на прочность и ремонты в котельных, жителям придется греть воду на плите и купаться в тазиках. Как сообщили «КП-Волгоград» в Концессиях, на следующей неделе с 17 по 23 мая 2021 в графике отключений горячей воды значатся дома в четырех районах Волгограда - Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском и Кировском. А вот запланированные с 17 числа отключения в Центральном районе города перенесли на конец месяца.

Жителям Красного придется обходиться без горячей воды две недели с 17 по 27 мая 2021 включительно. Без удобств останутся жители центральной части района от улицы Хользунова до 39-й Гвардейской. В списке несколько десятков многоэтажек на 14 улицах.

В Дзержинском районе с 18 по 31 мая 2021 коммунальными страдальцами станут жители Жилгородка. В графике отключений значатся более двадцати домов на улицах Танкистов, Космонавтов, Восточно-Казахстанской и 51-й Гвардейской, а т акже дома № 56 и 58 на улице Новорядской.

Также с 18 мая, но на меньший срок – до 20 мая 2021, отключат горячую воду в Кировском районе. Без удобств останутся жители 14 улиц, самые масштабные отключения будут на улицах Кирова, Никитина, Одоевского, Быстрова и 64-й армии.

И на две недели с 20 мая по 2 июня 2021 не будет горячей воды у жителей Советского района Волгограда, проживающих на улицах Голубятникова, Волгоградской и Терешковой.

Полный график отключений горячей воды на май 2021 года в Волгограде (список адресов).