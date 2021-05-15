В Волгограде обнародовали зарплаты директоров колледжей и техникумов

Зарплаты в колледжах Волгограда выше, чем в районах. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области опубликовал данные о среднемесячных зарплатах руководителей и главных бухгалтеров подведомственных вузов, ссузов и прочих учреждений в 2020 году. Самым высокооплачиваемым сотрудником стала ректор Волгоградской государственной академии последипломного образования с зарплатой около 110 тысяч в месяц, ее заместители получают от 73 до 102 тысяч. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, директора волгоградских школ, интернатов, центров, колледжей, училищ и техникумов в среднем зарабатывают 50 – 70 тысяч рублей. Хотя есть и те, у кого выходит больше ста тысяч, и те, кто зарабатывает около 40 тысяч.

Больше остальных в 2020-м заработали директор Волжского политехнического техникума – 108,6 тысячи рублей, и директор Волгоградского колледжа управления и новых технологий -106,8 тысячи.

Среди высокооплачиваемых сотрудников также директор исторического парка «Россия – моя история», отвечавший за туризм и подготовку к ЧМ-2018 экс-чиновник Аркадий Грушко с зарплатой чуть более 88 тысяч рублей. Директор Волгоградского технологического колледжа зарабатывает 105 тысяч в месяц, примерно столько же получают и ее замы. Почти такая же заработная плата у директоров Дубовского зооветеринарного колледжа – более 101 тысячи рублей, у руководителей Волгоградского экономико-технического колледжа и Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли – 103 тысячи, Волгоградского социально-педагогического колледжа – 105 тысяч, Волгоградского индустриального техникума – 102 тысячи.