Самым популярным ЕГЭ по выбору в Волгограде стала математика

Выпускники сдают первый ЕГЭ 31 мая. Фото: Евгения ГУСЕВА

Через две недели в Волгограде и области стартует экзаменационная кампания для выпускников 11-х классов. Сдавать ЕГЭ - 2021 решили более 11 тысяч человек, среди которых почти 10 тысяч школьников. В этом году те, кто собирается поступать в вуз, сдают русский язык и предметы по выбору. Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомобразования, самым популярным предметом по выбору у волгоградских выпускников 2021 года стала математика профильного уровня. Сдавать этот экзамен собираются 5303 абитуриента. На втором месте у школьников с небольшим отрывом идет обществознание, подали заявки 5257 человек.

Пользуются популярностью у выпускников, которые собираются продолжить обучение в вузах, также биология - 2764 заявки, физика - 2235, химия – 1759, история - 1698. Остальные предметы сдают менее тысячи выпускников Волгоградской области. Также среди тех, кто решил пойти на ЕГЭ, учащиеся колледжей и техникумов, и те, кто решил улучшить результаты экзаменов прошлых лет.

Основной период сдачи ЕГЭ - 2021 продлится с 31 мая по 25 июня. Начало всех экзаменов – в 10.00.

Расписание ЕГЭ - 2021

31 мая - география, литература, химия;

3 и 4 июня - русский язык;

7 июня – профильная математика;

11 июня - история, физика;

15 июня - обществознание;

18 июня - иностранные языки (письменно), биология;

21 и 22 июня - иностранные языки (устно);

24 и 25 июня - информатика и ИКТ.